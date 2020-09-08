Хоккеист Никита Кучеров набрал пять очков в матче Кубка Стэнли

Хоккеисты "Тампы Бэй Лайтнинг" разгромили "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин Никита Кучеров забросил шайбу островитянам и сделал четыре голевые передачи.

Игра в Эдмонтоне завершилась со счетом 8:2 в пользу "Тампы", в составе которой дубли сделали Брэйден Пойнт и Янни Гурд, еще по одной шайбе, помимо Кучерова, забросили Виктор Хедман, Райан Макдона и Ондржей Палат. У "Айлендерс" отличились Джордан Эберле и Ник Ледди.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский совершил 22 сейва, а его визави и соотечественник Семен Варламов из "Айлендерс" отразил 20 бросков, пропустив пять шайб из восьми.

С пятью набранными очками по системе гол плюс пас Кучеров был признан второй звездой матча. В его активе теперь 21 (5 голов + 16 передач) очко в нынешнем плей-офф.

Никита вышел на 10-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ с 82 (34+48) очками, опередив Вячеслава Козлова (79).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампы". Следующий матч команды проведут9 сентября. В другом полуфинале играют "Даллас" с аналогичным счетом ведет в серии с "Вегасом".