lusia83 / DepositPhotos Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют между собой в четвертьфинале US Open

lusia83 / DepositPhotos

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют между собой в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни без зрителей на кортах Нью-Йорка. Призовой фонд американского турнира Большого шлема превышает 53 млн долларов.

В четвертом круге прошлогодний финалист US Open Даниил Медведев, посеянный на нынешнем турнире под третьим номером, со счетом 6:4, 6:1, 6:0 заставил капитулировать американца Фрэнсиса Тиафо.

А 10-я ракетка турнира Андрей Рублев, проиграв первый сет, одержал волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини - 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Впервые в истории Открытого чемпионата США два российских теннисиста сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира. Это произойдет 9 сентября.

Лучшим достижением 22-летнего Рублева является выход в четвертьфинал US Open, для 24-летнего Медведева - выход в финал.

A backhand down the line to win it ????



Andrey Rublev defeats Berrettini 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 a year after losing to him in Round 4 and is into the final 8️⃣.@AndreyRublev97 I #USOpen pic.twitter.com/9h0Dk8RtHF— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020

"В четвертьфинале предстоит провести тяжелый матч. Рублев невероятно играет, здорово, что он смог добраться до этой стадии. Однако на корте нет друзей, жаль, что мы встретимся не в финале", - цитирует Медведева пресс-служба соревнований.

Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации.

В 1/4 финала женского одиночного турнира россиянки не пробились.