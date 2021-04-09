Московский ЦСКА на своей площадке обыграл французский "АСВЕЛ" в матче 34-м тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги и досрочно обеспечили себе второе место по итогам турнира.
Встреча в Москве завершилась со счетом 88:70 (18:15, 24:21, 16:24, 30:10) в пользу хозяев паркета. Самыми результативными игроками матча стали защитник ЦСКА Габриэль Лундберг и форвард гостей Гершон Ябуселе, в активе которых по 23 очка.
ЦСКА выиграл пятую игру подряд и занимает второе место в турнирной таблице, добыв в 33 матчах 23 победы. Армейский клуб ранее уже гарантировал себе участие в плей-офф.
.@cskabasket dominated the fourth quarter to beat @LDLCASVEL 88-70— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 8, 2021
Highlights... pic.twitter.com/1H9duCkt22
Заключительный матч в регулярном сезоне ЦСКА проведет 14 апреля против греческого "Панатинаикоса", в феврале эта игра была перенесена из-за коронавируса в греческом клубе.
Независимо от результата матча армейцы завершат регулярный чемпионат на втором месте после каталонской "Барселоны".