Валерий Польховский 31 мая покинет пост главного тренера сборной России из-за проблем со здоровьем

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил о том, что Валерий Польховский 31 мая покинет пост главного тренера сборной России из-за проблем со здоровьем.

"Польховский остается в должности до 31 мая. Далее мы приняли обоюдное решение о том, что он не будет продолжать работу на данной должности по состоянию здоровья. С 1 июня должность станет вакантной, но, возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру. До тех пор решением вопросов, которые входят в компетенцию главного тренера, буду заниматься я ", - заявил Майгуров на YouTube-канале СБР.

67-летний Польховский возглавил тренерский штаб сборной России в августе 2020 года. Во время февральского чемпионата мира в Словении наставник был госпитализирован, его здоровье пошатнули коронавирус, которым он переболел в начале года, и неудачное выступление команды на турнире.

В сезоне-2020/21 (с учетом выступлений в прошлом сезоне) сборная России обновила антирекорд по количеству безмедальных гонок подряд, идущих в зачет Кубка мира, - 43. На чемпионате мира в словенской Поклюке российская команда выиграла одну награду - бронзу в мужской эстафете. Всего за сезон Кубка мира (с учетом чемпионата мира) россияне завоевали три золота, два серебра и две бронзы.

Польховский на протяжении тренерской карьеры неоднократно привлекался к работе с национальной командой. С 2001 по 2007 год он успешно работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году стал главным тренером национальной команды, а через два года - советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Белоруссии специалист вернулся в Россию, и в декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР.