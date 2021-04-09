"Крылья Советов" не пустили "Динамо" в полуфинал Кубка России по футболу

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Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА пробились в полуфинал розыгрыша Кубка России по футболу, переиграв на предыдущей стадии соответственно московское "Динамо" и тульский "Арсенал".

Самарцы в четвертьфинальном матче на домашнем стадионе усилиями Романа Ежова (4') и Ивана Сергеева (73') забили два безответных мяча в ворота московского "Динамо" - 2:0, став единственными представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в четверке сильнейших.

Армейцы на выезде обыграли тульский "Арсенал" со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили 18-летний Вадим Карпов (48') и Марио Фернандес (86'), у проигравших отличился Евгений Луценко (33'), который на 56-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

ЦСКА побеждает в Туле и становится последним полуфиналистом Бетсити-Кубка России ????#АрсеналЦСКА - 1:2 (Луценко - Карпов, Фернандес)#БетситиКубокРоссии pic.twitter.com/ONQAJDE18H — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 8, 2021

Днем ранее в полуфинал розыгрыша Кубка России пробились московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат", которые оказались сильнее соответственно "Сочи" (3:1) и "Уфы" (1:0).

Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу. Матчи запланированы на 21-22 апреля, финал - на 12 мая. Действующим победителем турнира является петербургский "Зенит".