Россияне крушат соперников на чемпионате мира по керлингу

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Мужская сборная России по керлингу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира в канадском Калгари и квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Россияне занимают первое место в таблице, одержав десять побед на турнире, где раньше были лишь девятыми.

В составе отечественной сборной под флагом Федерации керлинга России и под руководством старшего тренера Александра Козырева в Калгари выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

По ходу турнира команда одержала историческую победу над хозяевами соревнований, впервые сумев одолеть канадцев. Впереди у наших спортсменов заключительная игра кругового этапа со сборной Дании, которая состоится 9 апреля в 23:00 по московскому времени.

По итогам предварительного раунда россияне обеспечили себе как минимум вторую строчку, благодаря чему напрямую вышли в полуфинал чемпионата мира. Команды, занявшие места с третьего по шестое, сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира, который продлится до 11 апреля.

Ранее лучшим результатом сборной России было девятое место на предыдущем мировом первенстве. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции.

STORY | RCF join Sweden in World Men's play-offs



Read about the morning session here ???? https://t.co/6PpgoMFGWY#WMCC2021 #Roadto2022 — World Curling (@worldcurling) April 8, 2021

На Олимпийские игры мужская сборная РФ пробивалась лишь однажды - в 2014 году команда одержала три победы в девяти матчах и стала седьмой.