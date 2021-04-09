Юлия Ефимова не исключила получения паспорта США

A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)

Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова, которая последние годы живет и тренируется в США, допустила возможность получения гражданства этой страны. Оно позволит ей свободно перемещаться по миру.

"У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело - постоянно открывать, переоткрывать", - сказала Ефимова.

На вопрос, не ожидает ли она негативной реакции в России в случае получения гражданства США, 29-летняя Ефимова ответила: "Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт".

Ранее в интервью телеканалу "Матч ТВ" Юлия отметила, что не понимает людей, которые "хейтят" спортсменов за наличие двух гражданств. По ее словам, с паспортом США практически везде можно ездить без виз.

"А уж если кому-то захочется раздуть эту тему, это не мои проблемы", - добавила пловчиха в интервью РИА "Новости" .

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды на 100 и 200 метрах брассом, а на Играх-2012 стала третьей на 200-метровке. Также в коллекции спортсменки есть шесть золотых наград чемпионатов мира.

На недавнем чемпионате России в Казани спортсменка заняла третье место на дистанции 200 метров брассом, что не позволило ей пройти отбор на Олимпийские игры в Токио.