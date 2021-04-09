Хоккеисты питерского СКА размочили счет в армейском дерби Кубка Гагарина

www.ska.ru/

Петербургский СКА одолел на своем льду московский ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Питерские армейцы впервые заставили капитулировать московских в противостоянии до четырех побед, проиграв первые три встречи.

Встреча в городе на Неве в присутствии 9 224 зрителей завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. У СКА шайбы забросили Линди Вей (6'), Мальте Стремвалль (23') и Василий Подколзин (60'). В составе ЦСКА отличился Максим Шалунов (44').

Хоккеисты ЦСКА ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Москве 10 апреля.

Начиная с 2015 года, лишь однажды, четыре года назад, в финале Западной конференции не было армейского дерби между коллективами из Москвы и Петербурга.

Главные события 4-го матча финала Запада собраны в удобный минутный обзор.#КубокГагарина pic.twitter.com/xAg97i2HoB — КХЛ (@khl) April 9, 2021

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата КХЛ и действующим обладателем Кубка Гагарина, добыв трофей в сезоне-2018/19. Следующий сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.