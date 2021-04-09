"Манчестер Юнайтед" и "Рома" сделали заявки на выход в полуфинал Лиги Европы УЕФА

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Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянская "Рома" одержали победы в первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы УЕФА, сделав заявки на попадание в четверку сильнейших второго по значимости футбольного еврокубка.

Манкунианцы на выезде со счетом 2:0 заставили капитулировать испанскую "Гранаду" благодаря голам Маркуса Рэшфорда (31') и Бруно Фернандеша (90'), реализовавшего пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Римляне в гостях сломили сопротивление нидерландского "Аякса" - 2:1. В составе хозяев мяч забил Дэви Классен (39'), у гостей отличились Лоренцо Пеллегрини (57') и Рожер Ибаньес (87). На 53-й минуте форвард хозяев Душан Тадич не сумел реализовать пенальти, назначенный российской судейской бригадой во главе с Сергеем Карасевым.

Bruno Fernandes ???? Marcus Rashford



???? The Manchester United duo have a combined total of 70 goal contributions this season (all competitions) ????#UEL pic.twitter.com/ADO2zUrLgx — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2021

В других четвертьфинальных матчах загребское "Динамо" на своем поле уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1, а лондонский "Арсенал" дома разошелся миром с пражской "Славией" (1:1).

Ответные матчи состоятся 15 апреля.