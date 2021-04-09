Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" стал Алексей Стукалов
fcufa.pro
Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" стал Алексей Стукалов
 
 
 
Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" стал Алексей Стукалов
fcufa.pro

Футбольный клуб "Уфа" объявил о назначении Алексея Стукалова в качестве главного тренера команды. Контракт с 37-летним специалистом, ранее возглавлявшим московский "Велес" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), рассчитан до июня 2023 года.

На этом посту Стукалов сменил Рашида Рахимова, который подал в отставку после крупного поражения от московского "Динамо" (0:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В последних семи встречах уфимцы забили только один мяч и набрали одно очко. После 24 матчей команда с 14 очками находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

"Стукалов - это молодой, прогрессирующий, харизматичный специалист. То, что он принял команду в непростое время, его отлично характеризует. Это значит, что Алексей Борисович не боится трудностей. Мы его давно знали, следили за его карьерой и сейчас сделали предложение. Но предложение мы делали еще осенью, тогда он отказался, а сейчас он его принял", - пояснил РИА "Новости" гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Алексей Стукалов возглавлял "Велес" с 2019 года и в первом же сезоне добился повышения в классе, завоевав с командой золотые медали первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем розыгрыше ФНЛ столичная команда идет восьмой в турнирной таблице, набрав 55 очков в 35 матчах.

Также специалист возглавлял саратовский "Сокол", работал ассистентом главного тренера в калининградской "Балтике" и подмосковных "Химках".