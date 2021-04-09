Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" стал Алексей Стукалов

fcufa.pro

Футбольный клуб "Уфа" объявил о назначении Алексея Стукалова в качестве главного тренера команды. Контракт с 37-летним специалистом, ранее возглавлявшим московский "Велес" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), рассчитан до июня 2023 года.

На этом посту Стукалов сменил Рашида Рахимова, который подал в отставку после крупного поражения от московского "Динамо" (0:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В последних семи встречах уфимцы забили только один мяч и набрали одно очко. После 24 матчей команда с 14 очками находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

"Стукалов - это молодой, прогрессирующий, харизматичный специалист. То, что он принял команду в непростое время, его отлично характеризует. Это значит, что Алексей Борисович не боится трудностей. Мы его давно знали, следили за его карьерой и сейчас сделали предложение. Но предложение мы делали еще осенью, тогда он отказался, а сейчас он его принял", - пояснил РИА "Новости" гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Алексей Стукалов - новый главный тренер ФК "Уфа"!



Специалист подписал контракт с нашей командой до июня 2023 года ✍????



Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом "Уфа". pic.twitter.com/yOq2zMPrVD — ФК УФА (@UfaFc) April 9, 2021

Алексей Стукалов возглавлял "Велес" с 2019 года и в первом же сезоне добился повышения в классе, завоевав с командой золотые медали первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем розыгрыше ФНЛ столичная команда идет восьмой в турнирной таблице, набрав 55 очков в 35 матчах.

Также специалист возглавлял саратовский "Сокол", работал ассистентом главного тренера в калининградской "Балтике" и подмосковных "Химках".