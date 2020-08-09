Фото: marcopa82 / DepositPhotos Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Четвертьфиналы состоятся 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал будет проведен 23 августа

Фото: marcopa82 / DepositPhotos

В Мюнхене "Бавария" разгромила лондонский "Челси" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У хозяев поля мячи забили Роберт Левандовски (10', с пенальти, 84'), Иван Перишич (24') и Корентен Толиссо (76'), у гостей отличился Тэмми Абрахам (44'). Первый матч в Лондоне завершился уверенной победой "Баварии" - 3:0.

"Будем готовиться к "Барселоне" так, как готовились бы к любому другому сопернику, - сказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик после игры. - Задача простая - продемонстрировать наши сильные стороны, предельно сконцентрироваться и сыграть в полную силу. На Лионеле Месси мы никак не фокусируемся, нужно обращать внимание на каждого каталонского игрока".

"Барселона" на родном стадионе оказалась сильнее "Наполи", переиграв итальянцев со счетом 3:1. У каталонцев точные удары нанесли Клеман Лангле (10'), Лионель Месси (23') и Луис Суарес (45+1', с пенальти), у гостей отличился Лоренцо Инсинье (45+5', с пенальти). Первый матч команд в Неаполе завершился вничью - 1:1.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Четвертьфиналы состоятся 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал будет проведен 23 августа. Матчи плей-офф проходят без зрителей.