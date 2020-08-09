Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей "Москва" Футболисты московского "Локомотива" попали в скандальную историю перед стартом нового чемпионата России. В сети появились несколько видео отдыха игроков в клубе, где они проводили время в компании девушек

Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей "Москва"

Футболисты московского "Локомотива" попали в скандальную историю перед стартом нового чемпионата России. В сети появились несколько видео отдыха игроков в клубе, где они проводили время в компании девушек.

На роликах - танцы и песни в исполнении одного из братьев Миранчуков и Владислава Игнатьева, а также полузащитник Станислав Магкеев в "уставшем" состоянии.

Среди девушек пользователи узнали бывшую жену экс-форварда сборной России Александра Кержакова Милану Тюльпанову. Именно с ней сидит Магкеев. Ранее девушка "спалила" нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. В конце июня в сети появилось видео игрока в компании с Тюльпановой и ее сыном от Кержакова. Иранца тогда оштрафовали за нарушение режима изоляции, напоминает "Спорт-Экспресс".

Возможно, ролики с футболистами "Локомотива" были сделаны после субботней встречи с болельщиками. Команда на мероприятии была представлена главным тренером Марко Николичем и шестью лидерами, а капитан Ведран Чорлука заявил, что игрокам нужно время на восстановление после матча за Суперкубок России с "Зенитом".

Первый матч в новом чемпионате России "Локомотив" проведет в Казани против "Рубина" (11 августа).