Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный" Юные спортсмены из Чечни установили новые мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и в упражнениях на пресс. Фиксация достижений состоялась в студии чеченской телерадиокомпании "Грозный" в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко

Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный"

Юные спортсмены из Чечни установили новые мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и в упражнениях на пресс. Фиксация достижений состоялась в студии чеченской телерадиокомпании "Грозный" в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.

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"Были установлены два новых мировых рекорда в двух категориях: отжимания на брусьях за два часа среди мальчиков, а также подъем туловища за два часа среди мальчиков 10 лет", - сказал Коненко ТАСС.

Арби Якубов отжался 551 раз на брусьях за два часа, а рекорд по поднятию туловища из положения лежа за два часа с результатом 2 780 повторений установил Магомед Дукуев.

Мероприятие было приурочено к Всероссийскому олимпийскому дню, который ежегодно отмечается 8 августа.

В июле 2019 года шестилетний Рахим Куриев из Чечни побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз - "наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения" и второй рекорд - "наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений". В августе того же года новый мировой рекорд по отжиманиям от пола установил Якубов.