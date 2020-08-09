В матче первого тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве сыграл вничью со счетом 2:2 с "Сочи". У хозяев поля мячи забили Александр Соболев (8') и Джордан Ларссон (10'), у гостей отличились Дмитрий Полоз (15') и Кристиан Нобоа (90'), оба мяча сочинцы провели после сомнительных пенальти.

11-метровые удары, которые назначил арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, "притянуты за уши", особенно смехотворным выглядит решение принятое судьей незадолго до финального свистка.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас, - приводит слова владельца "Спартака" Леонида Федуна "Спорт-Экспресс". - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен".

"У меня просто нет слов, - продолжает тему бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев. - Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских болельщиков, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах. Мне жалко ребят! Не все у "Спартака" было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против VAR, а когда работал тренером, даже мечтал о нем. Теперь не пойму зачем".

???? Классные голы Соболева и Ларссона и точные удары Полоза и Нобоа с пенальти - в обзоре встречи #СпартакСочи#ТинькоффРПЛ https://t.co/IYeDtESipo— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 9, 2020

В следующем матче "Спартак" должен сыграть 14 августа против грозненского "Ахмата" а "Сочи" в тот же день на своем встретится с дебютантом лиги подмосковными "Химками".