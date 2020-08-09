Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник уступил американцу Деррику Льюису в главном поединке турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе.

Льюис начал бой с атаки и вскоре, повалив Олейника в партер, пытался нанести добивающие удары, однако россиянин сумел навязать позиционную борьбу, лежа на спине. Затем Алексей поднялся и уже сам уложил соперника в партер, заняв положение сверху.

После Льюис и Олейник неоднократно вставали на ноги и вновь оказывались на настиле ринга. Развязка наступила во втором раунде: Льюис нанес точный удар, а затем принялся добивать противника. Рефери, оценив ситуацию, справедливо остановил бой.

В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.