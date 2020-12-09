21 ноября на свадьбе в Дагестане у Антигулова возник конфликт с мужчиной по имени Расул
 
21 ноября на свадьбе в Дагестане у Антигулова возник конфликт с мужчиной по имени Расул
lifedagestan / Instagram

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разорвал контракт с российским бойцом смешанных единоборств Гаджимурадом Антигуловым, выступающим в полутяжелой весовой категории, сообщает портал BJPenn.com. Он стал участником скандальной истории, устроив драку на дагестанской свадьбе.

21 ноября на свадьбе в Дагестане у Антигулова возник конфликт с мужчиной по имени Расул. По одной из версий, боец был пьян и чем-то бросил в сторону стола, где находились женщины.

По другой версии, ссора произошла из-за алкоголя. На столах его не было, но Антигулов пронес с собой, из-за чего к нему несколько раз подходили с просьбой убрать бутылку.

В итоге Антигулов напал на одного из гостей, но получил достойный отпор. Все по традиции закончилось массовой дракой, которая утихла без вмешательства полиции.

33-летний уроженец Дагестана начал выступление в сильнейшей бойцовской лиге мира в ноябре 2016 года. За это время он провел шесть боев, одержал две победы и уступил в последних четырех поединках. Заключительный бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт анонсировал массовые сокращения, отметив, что состав организации переполнен и нужно решить этот вопрос до конца 2020 года.

Помимо Антигулова, в последнюю волну отчисленных также попали представитель легкой весовой категории Мэтт Уайман, полутяжеловес Сапарбек Сафаров, Коул Смит, выступающего в наилегчайшем весе, и полулегковес Эдуардо Гарагорри.