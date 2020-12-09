lifedagestan / Instagram 21 ноября на свадьбе в Дагестане у Антигулова возник конфликт с мужчиной по имени Расул

lifedagestan / Instagram

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разорвал контракт с российским бойцом смешанных единоборств Гаджимурадом Антигуловым, выступающим в полутяжелой весовой категории, сообщает портал BJPenn.com. Он стал участником скандальной истории, устроив драку на дагестанской свадьбе.

21 ноября на свадьбе в Дагестане у Антигулова возник конфликт с мужчиной по имени Расул. По одной из версий, боец был пьян и чем-то бросил в сторону стола, где находились женщины.

По другой версии, ссора произошла из-за алкоголя. На столах его не было, но Антигулов пронес с собой, из-за чего к нему несколько раз подходили с просьбой убрать бутылку.

В итоге Антигулов напал на одного из гостей, но получил достойный отпор. Все по традиции закончилось массовой дракой, которая утихла без вмешательства полиции.

Суровые дагестанские свадьбы, где роняют даже профессиональных бойцов.



Говорят, что боец UFC Гаджимурад Антигулов, он в синей кофте, бросал какие-то предметы в женщин, сидящих за соседним столом. Ему было сделано замечание. pic.twitter.com/0cMygUZCz8— True Dagestan (@DagestanTrue) December 2, 2020

33-летний уроженец Дагестана начал выступление в сильнейшей бойцовской лиге мира в ноябре 2016 года. За это время он провел шесть боев, одержал две победы и уступил в последних четырех поединках. Заключительный бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт анонсировал массовые сокращения, отметив, что состав организации переполнен и нужно решить этот вопрос до конца 2020 года.

Помимо Антигулова, в последнюю волну отчисленных также попали представитель легкой весовой категории Мэтт Уайман, полутяжеловес Сапарбек Сафаров, Коул Смит, выступающего в наилегчайшем весе, и полулегковес Эдуардо Гарагорри.