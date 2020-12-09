olegda88.gmail.com / DepositPhotos Роналду превзошел Месси в первом очном противостоянии за 2,5 года

olegda88.gmail.com / DepositPhotos

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" одержал крупную победу над испанской "Барселоной" со счетом 3:0 в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря дублю Криштиану Роналду.

Оба мяча на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии португалец забил с пенальти на 13-й и 52-й минутах. Еще один гол на счету Вестона Маккенни (20').

Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси провели первый очный матч за 2,5 года. В мае 2018 года "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Реалом" (2:2), за который на тот момент выступал Криштиану, а летом того года перешел в "Ювентус".

Роналду забил "Барселоне" 14 мячей за последние 13 игр на "Камп Ноу", кроме того, он забил 650-й гол в клубной карьере.

Месси тоже старался, но во вторник у него не заладилось: вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отразил 7 ударов аргентинца, а всего Лео бил 11 раз. В итоге Месси стал автором своеобразного антирекорда - это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда игрок нанес такое количество ударов в створ и не смог забить.

7 - Barcelona's Lionel Messi ???????? has had seven shots on target against Juventus (11 in total), more than any other player in a Champions League game without scoring since at least 2003/04. Tireless. pic.twitter.com/QGaAbe0sz2— OptaJose (@OptaJose) December 8, 2020

"Для меня голы, забитые здесь, всегда особенные. Мы с Месси соперничаем на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться с ним, и я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против него. Голы важны, но главное - это дальше играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко", - цитирует Роналду UEFA.com.

В общей сложности футболисты провели друг против друга 36 игр, в 16 сильнее оказывалась команда, за которую выступал Месси, в 11 - Роналду, еще девять встреч завершились вничью, Месси забил в этих играх 22 мяча, Роналду - 21.

Благодаря этой победе "Ювентус" сумел обойти в "Барселону" и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе, а значит, ответный матч 1/8 финала туринцы проведут на своем поле. Третье место в группе G заняло киевское "Динамо", получившее путевку Лигу Европы УЕФА.