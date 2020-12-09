Cna.md Всего под следствием в рамках уголовного дела по факту манипулирования спортивными мероприятиями находятся что одиннадцать человек, работающих в сфере футбола

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Бывший футболист сборных СССР и России, а также бывший главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах. Об этом сообщает молдавский филиал газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление и.о. главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Сергея Гаважука.

"Четверо человек задержаны, еще двое подозреваемых должны были быть задержаны, но их местоположение пока не установлено, - сообщил газете борец с коррупцией. - Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. Пока он свою вину в совершении преступления не признает".

Всего под следствием в рамках уголовного дела по факту манипулирования спортивными мероприятиями находятся одиннадцать человек, работающих в сфере футбола. Среди них президенты футбольных клубов, директора специализированных спортивных школ и игроки, представляющие пять команд Национальной дивизии.

Четверо из этих одиннадцати человек задержаны и на 72 часа и помещены в изолятор НАЦ. Это главный тренер "Сперанцы" Ниспорень Юрий Осипенко, вице-президент "Сперанцы" Сергей Которобай, главный тренер "Кодру" Денис Калинков и "один из менеджеров" клуба "Динамо-Авто".

По данным НАЦ, в обмен на финансовые выгоды, услуги или вознаграждения футболистам предписывалось вести себя определенным образом во время игры, с каким точным счетом проиграть или выиграть. На эти результаты делалось множество подозрительных ставок в букмекерских конторах Азии.

Следователи установили, что только за период с июля 2020 года до настоящего времени было сфальсифицировано более 20 матчей, а ориентировочный размер прибыли, полученной причастными к делу лицами, достигает 600 тысяч евро.

Игорь Добровольский завершил карьеру профессионального футболиста в 2005 году и ныне возглавляет молдавский клуб "Динамо-Авто", который занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата страны. С 2006 по 2009 и с 2016 по 2017 год он был главным тренером сборной Молдавии.

За свою игровую карьеру прославленный футболист выиграл Лигу чемпионов в составе марсельского "Олимпика", а также стал победителем Олимпийских игр в 1988 году.