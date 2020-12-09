zloyel / DepositPhotos "Зенит" в ранге чемпиона России не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов и заранее лишился шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков, с 1 набранным очком став последним в группе

zloyel / DepositPhotos

Во вторник российские клубы "Зенит" и "Краснодар" провели свои заключительные матчи на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Петербуржцы проиграли на своем поле дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2. На гол хозяев в исполнении Себастьяна Дриусси (16') гости ответили точными ударами Лукаша Пищека (68') и Акселя Витселя (79'), выступавшего за "Зенит" с 2012 по 2016 год.

"Зенит" в ранге чемпиона России не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов и заранее лишился шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков, с одним набранным очком став последним в группе F.

Первой с 13 баллами стала "Боруссия", далее идут римский "Лацио" (10 очков) и бельгийский "Брюгге" (8), который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака также заняли последнее место в квартете.

"Зенит" не выиграл ни одного матча в еврокубках впервые с 2009 года и впервые за 13 лет набрал только 1 очко в группе.

Сергей Семак: "Будем работать, чтобы становиться сильнее"



Главный тренер сине-бело-голубых - об итогах ЛЧ: https://t.co/IgMccxmlVY pic.twitter.com/CayMEWvJth— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) December 8, 2020

"Краснодар" в последнем туре группового этапа еврокубка на выезде сыграл вничью с английским "Челси" - 1:1. В составе лондонцев с пенальти отлисился Жоржиньо (28'), у гостей забил Реми Кабелла (24'). В другом матче группы Е испанская "Севилья" обыграла французский "Ренн" со счетом 3:1.

"Краснодар" ранее лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но обеспечил себе третье место, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. По итогам группового этапа первым стал "Челси" (14 очков), второй - "Севилья" (13), а четвертым - "Ренн" (1).