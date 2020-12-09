Дебютант "Формулы-1" Никита Мазепин угодил в скандал с полуобнаженной девушкой

Американская команда "Хаас", выступающая в чемпионате "Формулы-1", выпустила официальное заявление по поводу скандала вокруг будущего призового пилота - россиянина Никиты Мазепина. Инцидент вызвал в команде отвращение.

21-летний сын миллиардера Дмитрия Мазепина, который дебютирует в "королевских гонках" со следующего сезона, выложил в сториз своего аккаунта в Instagram видеозапись, запечатлевшую его приставания к полуобнаженной девушке во время поездки на автомобиле. Никита почти сразу удалил видео, но позже оно было растиражировано пользователями Reddit в отредактированном виде.

"Команда "Хаас" не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет", - говорится в заявлении гоночной команды.

Поле публикации ролика на сайте по сбору подписей change.org появилась петиция с призывом лишить Мазепина места в "Формуле-1". В качестве причин указывается "сексуально хищническое поведение" по отношению к женщинам, а также его агрессивность на трассе.

However ineffective, I feel like I have to do *something*

So angry this morning#WeSayNoToMazepin#F1

FIA: Remove Nikita Mazepin From Formula 1 - Sign the Petition! https://t.co/ydukvP2Dj2 via @UKChange— Lisa Whitehouse (@LJSkydancer) December 9, 2020

Сам пилот уже выступил с покаянной речью.

"Я хотел бы принести извинения за свои недавние действия - и за само неподобающее поведение, и за тот факт, что все было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанес, и за то, что поставил в неловкое положение "Хаас". Я как пилот "Формулы-1" обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвел самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки", - гласит заявление российского гонщика.