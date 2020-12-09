Валерий Дед / wikimedia.org Игра на парижской арене "Парк-де-Пренс" была остановлена на 14-й минуте при счете 0:0 из-за расистского оскорбления в адрес помощника главного тренера турок Пьера Вебо со стороны резервного арбитра

Валерий Дед / wikimedia.org

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром" во вторник не был доигран из-за расистского скандала.

Встреча на парижской арене "Парк-де-Пренс" была остановлена на 14-й минуте при счете 0:0 из-за расистского оскорбления в адрес помощника главного тренера турок Пьера Вебо со стороны резервного арбитра. Футболисты "Башакшехира" отказались продолжать матч и команда в полном составе ушла в раздевалку. Игроки и тренеры не собирались возвращаться на поле, пока там остается четвертый судья.

На скандал отреагировал даже президент Турции Тайип Эрдоган, призвав УЕФА принять необходимые меры против арбитра.

"Я осуждаю расистские высказывания, сделанные в отношении Пьера Вебо, одного из членов технической команды "Башакшехира". Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги. Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни", - написал в среду турецкий лидер на своей странице в Twitter.

Игру обслуживала румынская судейская бригада под руководством Овидиу Хацегана, помогали ему Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервный судья - Себастьян Колтеску. Последний употребил слово negru - черный в переводе с румынского.

Аваргуудын лигт PSG vs Basaksehir клубын тоглолтын үеэр Румын улсын шүүгч negru гэж хэлснээс арьс өнгний маргаан гарч тоглолт цуцлагдав.Negru гдг нь румынаар хар гсн үг гэнэ. Шүүгч бол нигэр гэж хэлээгүй хар л гсэн гэж өөрийгөө зөвтгөж бга байх. pic.twitter.com/u7aXcmsFgn— Ундрах-Эрдэнэ (@Undrakh_Erdene) December 9, 2020

"В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, которое допустил резервный арбитр Себастьян Колтеску в отношении помощника тренера Пьера Вебо", - говорится в сообщении пресс-службы клуба "Истанбул Башакшехир".

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прерванный матч решено доиграть в среду с 14-й минуты с новой судейской бригадой во главе с нидерландским арбитром Данни Маккели. Также УЕФА проведет собственное расследование инцидента.

В другом матче группы H немецкий "Лейпциг" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, благодаря этому результату ПСЖ и "Лейпциг" вышли в плей-офф Лиги чемпионов.