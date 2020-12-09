Допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи решили еще раз перепроверить

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) по поручению Международного олимпийского комитета (МОК) сообщило о запуске программы по повторному анализу допинг-проб, собранных во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, с целью полностью завершить процесс перепроверки до Игр-2022 в Пекине.

"В сотрудничестве с аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторией в швейцарской Лозанне отобранные образцы должны быть исследованы до середины 2021 года. Любые вытекающие из этого нарушения антидопинговых правил будут расследоваться и преследоваться в судебном порядке со стороны ITA", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал InsideTheGames, ITA намерено расширить программу повторного анализа на все виды спорта и страны, принимавшие участие в соревнованиях, а в качестве первого шага проведет повторное тестирование более половины от общего количества собранных проб.

After finalising the #London2012 re-analysis program on behalf of the International Olympic Committee (IOC), the ITA will now take on the further probing of samples that were collected during the #Sochi Olympic Winter Games.



➡️ https://t.co/N0f8hXH1EW#KeepingSportReal ???? pic.twitter.com/G7xdKmjijE— International Testing Agency (@IntTestAgency) December 9, 2020

Напомним, что триумфальные для России Игры в Сочи были омрачены громкими разоблачениями принимающей страны, обвиненной в создании допинговой программы, спонсируемой государством. Махинации включали в себя практику тотальной подмены загрязненных образцов чистыми, подробно описанную бежавшим за океан бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

В результате повторного анализа проб Сочи-2014 сборная РФ лишилась первого места в общекомандном зачете, уступив первенство Норвегии.

Повторный анализ проб, собранных в Пекине 2008 и Лондоне 2012, на сегодняшний день выявил более 130 нарушений антидопинговых правил.