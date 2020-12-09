Pixabay.com Российских гандболиток требуют выгнать с чемпионата Европы за оральную эстафету

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Норвежский гандбольный эксперт Уле Эревик выступил на местном телеканале TV3 с резкой критикой поведения женской сборной России на чемпионате Европы. Его возмутили кадры из раздевалки, где россиянки играют в контактные игры, в том числе передают друг другу ложки изо рта в рот.

Он ссылается на видео, размещенные в Instagram-профиле Федерации гандбола России. Позднее оно было удалено. В ролике были запечатлены забавы игроков женской сборной и тренера Амброса Мартина, которые те устраивали в отеле в свободное время.

Видеозапись эстафеты сохранил портал "Чемпионат".

"Я просто не знаю, что сказать, это шокирует, - цитирует Эревика издание VG. - Я недавно отмечал, что против идиотов и идиотизма даже боги бороться бессильны. Я тогда подумал, что перегнул палку и это были слишком жесткие слова, но вы видите подтверждение. Недопустимо устраивать эстафету с ложками во рту на следующий день после бури, в которую попали русские девушки. Если есть возможность дисквалифицировать команду за глупость, то Россию надо отправить домой с чемпионата".

Erevik raser etter russisk "hotell-lek": - Sjokkerende https://t.co/UINDNkEYNP— VG Sporten (@vgsporten) December 8, 2020

Накануне сборная России получила предупреждение от Европейской федерации гандбола (EHF) за нарушение принятого на турнире в Дании коронавирусного протокола.

Оно заключалось в контакте тренера Амброса Мартина с представителем Федерации гандбола России Денисом Богомоловым, который находился вне "пузыря" на трибуне без защитной маски. Разговор между Мартином и Богомоловым завершился рукопожатием.

Håndball-skandalen: Silkehanskene er skitne https://t.co/7EHW1u5RMs— VG Sporten (@vgsporten) December 7, 2020

За повторным нарушением правил должно последовать снятие с турнира. Российская делегация тогда заверила EHF, что ничего подобного больше не повторится.

"Очень глупо, что они это делают, и еще глупее публиковать это в социальных сетях. Это показывает, что Россия плохо прочитала правила", - заявила VG гандболистка сборной Норвегии Хенни Рейстад.

На претензии норвежцев отреагировал пресс-атташе сборной России на чемпионате Европы Дмитрий Христич. По его словам, повторного нарушения коронавирусного протокола команда не допустила.

"Если честно, слышать такие претензии просто невероятно. Мы провели командное мероприятие в соответствии со всеми правилами и регламентами - в комнате для встреч команды и на спортивном инвентаре, утвержденном отелем", - подчеркнул он.