В Каунасе баскетболисты подмосковного клуба "Химки" уступили со счетом 75:102 литовскому "Жальгирису" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

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В Каунасе баскетболисты подмосковного клуба "Химки" уступили со счетом 75:102 литовскому "Жальгирису" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал французский форвард хозяев паркета Жоффре Ловернь, набравший 29 очков.

"Сегодня у нас возникли проблемы, - приводит слова наставника "Химок" Римаса Куртинайтиса официальный сайт клуба. - Мы неплохо боролись в первые две четверти, но третья десятиминутка получилась ужасной, особенно в плане энергии и характера. После этого стало сложно. Третья четверть и стала главной причиной поражения".

"Химки" продлили серию поражений в Евролиге до десяти матчей и с двумя победами в 18 встречах идут на последнем месте в турнирной таблице , которую возглавляет ЦСКА. "Жальгирис" одержал шестую победу подряд и в данный момент располагается на пятой строчке.

Joffrey Lauvergne produced the best performance of his career to power @bczalgiris to a 102-75 home win over @Khimkibasket



Highlights... pic.twitter.com/xQXwSIzOpw — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2021

В следующем матче "Химки" 12 января примут испанскую "Барселону", а "Жальгирис" днем позднее на выезде встретится с московским ЦСКА.