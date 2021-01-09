В немецком Оберхофе норвежский биатлонист Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира. Представители России вновь остались без наград соревнования, отечественные спортсмены не могут подняться на пьедестал уже на протяжении 43 гонок

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В немецком Оберхофе норвежский биатлонист Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира. Как и в спринте, который состоялся днем ранее, весь пьедестал почета заняли биатлонисты из Норвегии.

Легрейд преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 минут 01,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Йоханнес Дале (+15,6 секунды; 2 промаха), третьим финишировал Тарьей Бё (+25,4; 3 промаха).

Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже на протяжении 43 гонок. Последний раз медаль выигрывал Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

Once again it's an all-???????? podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon ????



???????????? Sturla Holm Laegreid

???????????? Johannes Dale

???????????? @tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021

В субботу российский биатлонист Матвей Елисеев занял 16-е место (+1.18,7; 3), Александр Логинов - 17-е (+1.20,3; 2), Эдуард Латыпов - 22-е (+1.56,8; 5), Кирилл Стрельцов - 51-е (+4.43,7; 5), Евгений Гараничев - 54-е (+5.08; 5).

Соревновательная программа в Оберхофе завершится 10 января двумя эстафетными гонками.