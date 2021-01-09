В немецком Оберхофе норвежский биатлонист Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира. Как и в спринте, который состоялся днем ранее, весь пьедестал почета заняли биатлонисты из Норвегии.
Легрейд преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 минут 01,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Йоханнес Дале (+15,6 секунды; 2 промаха), третьим финишировал Тарьей Бё (+25,4; 3 промаха).
Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже на протяжении 43 гонок. Последний раз медаль выигрывал Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).
Once again it's an all-???????? podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon ????— IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021
???????????? Sturla Holm Laegreid
???????????? Johannes Dale
???????????? @tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v
В субботу российский биатлонист Матвей Елисеев занял 16-е место (+1.18,7; 3), Александр Логинов - 17-е (+1.20,3; 2), Эдуард Латыпов - 22-е (+1.56,8; 5), Кирилл Стрельцов - 51-е (+4.43,7; 5), Евгений Гараничев - 54-е (+5.08; 5).
Соревновательная программа в Оберхофе завершится 10 января двумя эстафетными гонками.