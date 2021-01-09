В итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин Глеб Ретивых финишировал вторым в спринте классическим стилем на лыжной многодневке "Тур де Ски". Глеба за спиной оставил швед Оскар Свенссон, который показал время 3 минуты 19,83 секунды.

Отставание Ретивых составило 0,24 секунды. Третьим к финишу пришел лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов (+0,32). Артем Мальцев занял в финале последнее, шестое место (+3,15).

Днем ранее Большунов повторил рекорд "Тур де Ски", одержав пять побед подряд. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Устюговым, который выиграл пять гонок кряду на многодневке 2017 года.

Oskar Svensson ????????concludes Sweden's dream day at the 7th stage of the #tourdeski2021 with his victory in the Sprint C!#fiscrosscountry #tourdeski ????NordicFocus pic.twitter.com/vNSptQDHmy — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 9, 2021

Добавим, что в субботу Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Александр Терентьев выбыли в полуфинале спринтерских соревнований, а Алексей Червоткин и Евгений Белов - в четвертьфинале.