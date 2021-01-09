Тест на коронавирусную инфекцию шестерых игроков и двоих сотрудников клуба НХЛ "Даллас" дал положительный результат. Заразившиеся оперативно помещены на самоизоляцию и следуют медицинским протоколам лиги

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Тест на коронавирусную инфекцию шестерых игроков и двоих сотрудников клуба НХЛ "Даллас" дал положительный результат. Заразившиеся оперативно помещены на самоизоляцию и следуют медицинским протоколам лиги, сообщается на официальном сайте американской команды.

"Даллас" прервал тренировочный процесс, а площадка клуба, на которой проходили занятия, будет оставаться закрытой несколько дней.

В составе "Далласа" выступают россияне Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов. В минувшем сезоне "Даллас" дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Тампе" в шестиматчевом противостоянии.

Сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. "Даллас" должен был провести первый матч на следующий день. В заявлении клуба утверждается, что НХЛ находится в процессе пересмотра календаря регулярного чемпионата в связи с тем, что "Даллас" сможет провести первый матч не раньше 19 января.