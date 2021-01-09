Английская футболистка Мадлен Райт, оказавшись без команды, перешла на новый способ заработка. В декабре 22-летняя девушка опубликовала в социальной сети два видеоролика. На первом она пила шампанское, находясь за рулем автомобиля, а на втором делала глубокий вдох из воздушного шара

IgorVetushko / DepositPhotos

Английская футболистка Мадлен Райт, оказавшись без команды, перешла на новый способ заработка. В декабре 22-летняя девушка опубликовала в социальной сети два видеоролика. На первом она пила шампанское, находясь за рулем автомобиля, а на втором делала глубокий вдох из воздушного шара.

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В "Чарльтоне", за который Мадлен выступала на тот момент, не понравилось такое поведение футболистки, поэтому в клубе было принято решение разорвать контракт с симпатичной спортсменкой.

Как сообщает The Sun , Райт, оставшись без клуба, завела аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут оформить платную подписку и получить по ней доступ к ее интимным фотографиям.

О новом виде деятельности Мадлен сообщила в Instagram , оставив ссылку на сайт в профиле, а также в Twitter .