В Арлингтоне (США, штат Техас) чемпион мира по боксу по версиям WBA и WBC мексиканец Сауль Альварес победил техническим нокаутом чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса и объединил три титула во втором среднем весе.

В восьмом раунде Сондерс пропустил удар справа, который вероятно травмировал ему область под правым глазом, британец продержался до конца раунда, но не решился выходить на следующий.

В послужном списке 30-летнего Альвареса теперь 56 побед (38 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец во второй раз защитил титулы WBC и WBA , которые добыл 20 декабря прошлого года, победив британца Каллума Смита решением судей.

Теперь Альварес планирует провести в сентябре бой против чемпиона IBF американца Калеба Планта, чтобы добиться своей цели стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.