В Арлингтоне (США, штат Техас) чемпион мира по боксу по версиям WBA и WBC мексиканец Сауль Альварес победил техническим нокаутом чемпиона WBO британца Билли Джо Сондерса и объединил три титула во втором среднем весе.
В восьмом раунде Сондерс пропустил удар справа, который вероятно травмировал ему область под правым глазом, британец продержался до конца раунда, но не решился выходить на следующий.
В послужном списке 30-летнего Альвареса теперь 56 побед (38 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец во второй раз защитил титулы WBC и WBA, которые добыл 20 декабря прошлого года, победив британца Каллума Смита решением судей.
Теперь Альварес планирует провести в сентябре бой против чемпиона IBF американца Калеба Планта, чтобы добиться своей цели стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Canelo Alvarez Stops Billy Joe Saunders in Eight To Unify WBC, WBO, WBA Titles https://t.co/Sk6FNDgXLp pic.twitter.com/ldR3WjyOPx— BoxingScene.com (@boxingscene) May 9, 2021