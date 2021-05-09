Мюнхенский клуб гарантировал себе первое место за два тура до окончания чемпионата Германии. Победитель стал известен после матча 32-го тура между "Боруссией" и "Лейпцигом", который завершился победой дортмундцев со счетом 3:2

FC Bayern / Twitter

Мюнхенский клуб гарантировал себе первое место за два тура до окончания чемпионата Германии. Победитель стал известен после матча 32-го тура между "Боруссией" и "Лейпцигом", который завершился победой дортмундцев со счетом 3:2.

В активе идущего вторым "Лейпцига" осталось 64 очка, поэтому "Бавария" (71) оказалась недосягаемой для конкурентов.

Позднее в субботу мюнхенцы дома разгромили мёнхенгладбахскую "Боруссию" (6:0) благодаря голам Роберта Левандовски (2', 34', 66'), Томаса Мюллера (23'), Кингсли Комана (44') и Лероя Сане (86')

"Бавария" выиграла титул в 31-й раз и является самой титулованной командой страны. Второе место по этому показателю принадлежит "Нюрнбергу", который становился чемпионом девять раз.

M E I S T E R ???? Bundesliga Champions!! ????⚪ pic.twitter.com/EK6sr1mRkK — Marc Roca Junqué (@marcroca21) May 8, 2021

В субботу вечером полиция Мюнхена опубликовала сообщение в Twitter , связанное чемпионством "Баварии".

"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, последний раз видели девять лет назад. Пожалуйста, если вы знаете любую информацию о ней, сообщите об этом в любой полицейский участок или "Баварии".

Поздравляем с чемпионством! Дорогие болельщики, пожалуйста, помните о необходимости соблюдать правила дорожного движения и коронавирусные ограничения. Мы не понимаем шуток в этом плане", - говорится в заявлении полиции.

#Vermisstenfahndung



Seit ca. 9 Jahren wird aus der #Bundesliga die Konkurrenz vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an den @FCBayern oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/P53p2uPqdL — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 8, 2021

17 апреля главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик после вылета из Лиги чемпионов сообщил, что попросил руководство клуба о расторжении контракта.

Флик стал главным тренером мюнхенцев в декабре 2019 года. Под его руководством "Бавария" сначала стала чемпионом страны , а затем победила в Кубке Германии , Лиге чемпионов , выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии, а также клубный чемпионат мира .