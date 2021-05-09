Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин стал инвестором команды "Вашингтон Спирит", выступающей в Национальной женской футбольной лиге США, сообщает ESPN.
Овечкин поведал, что на это решение его вдохновила мать - двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
"Я думаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всем мире. Мы с женой любим смотреть и ходить на футбол и бейсбол. Для меня также было важно поддержать сообщество округа Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе", - сказал Овечкин.
35-летний российский хоккеист также рассказал, что будет заинтересован в возможности владения другими спортивными клубами после завершения профессиональной карьеры.
"Я хотел бы оказаться на месте владельца "Вашингтон Кэпиталз" Теда Леонсиса, не буду лгать, - сказал Овечкин. - А если серьезно, я не знаю, чем бы я хотел заниматься. Я все еще думаю, что мне осталось играть еще пару лет, потом посмотрим".
Овечкину проводит свой 16-й сезон за "Вашингтон", он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов в активе канадца Уэйна Гретцки (894). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 очка (24 гола + 18 передач), напоминает ТАСС.