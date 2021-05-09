На стадионе "Бишлетт" в Осло 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Терезе Йохауг приняла участие в квалификационном легкоатлетическом забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанцию 10000 метров.

Титулованная спортсменка показала второй результат - 31.32,88. Ей не хватило всего восемь секунд, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив (31.25,00). Победила двукратный призер чемпионатов Европы Каролина Гровдал (30.50,84).

В 2020 году Йохауг выступила на легкоатлетическом турнире Impossible Games в Осло, где в одиночку пробежала 10000 м за 31.40,69.

"Нет, нет, нет. Даже если бы я показала необходимое время, я бы не поехала. Для меня это означало бы только то, что я выступила лучше, чем в прошлом году. Такова была мотивация.

Я воспринимаю это как вариант тренировки и считаю, что это весело. Как сложится дальше с бегом - посмотрим. На отметке 8000 м я поняла, что выполнить олимпийский норматив будет сложно. Если больше тренироваться в беге, думаю, я смогу это сделать. Физическая форма есть, но беговой подготовки немного не хватает.