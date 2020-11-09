В "Зените" прокомментировали скандал с интимным видео Артема Дзюбы

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды с берегов Невы Сергей Семак прокомментировали скандал вокруг лидера клуба и сборной России Артема Дзюбы, чье интимное видео стало достоянием общественности. Сделал заявление и сам футболист.

В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба был запечатлен в процессе самоудовлетворения. Одним из первых на скандал отреагировал главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов. Он исключил нападающего из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива.

В воскресном матче 14-го тура Российской Премьер-лиги с "Краснодаром" (3:1) Дзюба не реализовал пенальти и забил победный мяч.

"Дзюба попал в сложную ситуацию - личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения, чего быть не должно. Теперь все зависит от самого Артема - выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал, забив победный гол", - заявил гендиректор Медведев ТАСС.

Главный тренер Сергей Семак не вывел форварда из состава, но отдал капитанскую повязку Деяну Ловрену.

Фанаты сине-бело-голубых освистали футболиста и посвятили ему ироничный баннер. "В историю трудно войти, но легко вляпаться", - гласила растяжка с цитатой ушедшего из жизни на прошлой неделе сатирика Михаила Жванецкого.

"Я думаю, что ошибки совершают все. Для меня все футболисты как дети. Я думаю, что ни один родитель не отвернется от своего сына. Со своей стороны я делаю все, что могу, чтобы поддержать его", - передает слова Семака портал "Чемпионат".

Сам Дзюба выступил с обращением к болельщикам, в котором заявил, что ответственность за ситуацию с резонансным видео, попавшим в публичный доступ, несет только он сам.

"Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, все мы грешные, к сожалению, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые поддержали меня в такую трудную минуту и были рядом со мной", - сказал 32-летний Дзюба.

"Это мой путь, он непростой. Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я ни оступался и ни ошибался. Благодарю судьбу за те уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но это я сам виноват. Всем добра, я стараюсь не сломаться ", - добавил спортсмен.