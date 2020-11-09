Экс-футболист "Локомотива" Алексей Миранчук отличился в первом же матче чемпионата Италии

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук ярко дебютировал за "Аталанту" в чемпионате Италии. В воскресном матче 7-го тура Серии А против миланского "Интера" (1:1) он вышел на замену и спас свою команду от поражения.

Россиянин вышел на замену во втором тайме после того, как нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вывел "Интер" вперед. Ему понадобилось провести на поле 20 минут, чтобы открыть счет своим голам в чемпионате Италии и принести команде ничью.

Миранчук - первый за 13 лет россиянин, забивший в Серии А. Предыдущим был Виктор Будянский, который в мае 2007 года отличился за "Асколи".

Россиянин Алексей Миранчук только что забил свой дебютный гол в чемпионате Италии. В местную "Аталанту" он перешёл из московского "Локомотива".



А свой первый мяч он закатил не кому-нибудь, а самому "Интеру". pic.twitter.com/FzP8BVMfGF— Nadejda Sorokina (@sornadejda53) November 9, 2020

Алексей перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце августа. Свой дебютный матч за итальянцев хавбек провел 21 октября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна". Он тогда тоже вышел на замену во втором тайме и забил мяч, установив окончательный счет - 4:0.

Таким образом, у 25-летнего Миранчука два гола в двух играх за "Аталанту". С того памятного матча в Дании Алексей все время был в запасе.

"Миранчук - выдающийся игрок, в двух матчах он забил два гола, хотя нечасто получал мяч. Это игрок с отличным набором качеств, но ему помешали травмы. Мы рассчитываем получше встроить его в наши схемы после паузы на матчи сборных", - пообещал тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

"Аталанта" набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Интер" с 12 баллами идет на шестом месте, а возглавляет Серию А "Милан" (16).