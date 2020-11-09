Бразильский автодром Интерлагос в Сан-Паулу продолжает собирать жизни пилотов различных гоночных серий. Очередной жертвой знаменитой трассы стал местный мотогонщик Матеус Барбоза.

Он погиб в воскресенье во время гонки серии SuperBike Brazil, потеряв контроль над своей машиной и врезавшись в металлическое ограждение.

Врачи, быстро прибывшие на место аварии, не смогли спасти 23-летнего гонщика команды Kawasaki. Барбоза скончался на месте, сообщает РИА "Новости".

Представители "Супербайка" после трагедии сообщили, что окажут помощь семье погибшего. В организации также заявили, что гонка проводилась с соблюдением всех правил безопасности. По информации The Sun, причина аварии до сих пор выясняется.

На трассе Интерлагос трагедии случаются с мрачной регулярностью. В 2019 году во время гонок смертельные травмы получили мотогонщики Маурисио Палудете и Данилу Берту.

После резонансных инцидентов владельцы автодрома неоднократно увеличивали зоны безопасности в поворотах, отказавшись от части трибун.