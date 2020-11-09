Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен продать португальского нападающего команды Криштиану Роналду, утверждает портал Sport.es. Планируется, что звездный форвард будет выставлен на трансфер будущим летом.

Одной из причин, по которой "Ювентус" может продать Роналду, является высокая зарплата 35-летнего португальца на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Он получает 31 миллион евро за сезон, что почти впятеро превышает вознаграждение ближайшего конкурента в платежной ведомости - Пауло Дибалы.

Действующее соглашение футболиста заканчивается летом 2022 года, однако "Ювентус" рассматривает возможность перепродать его в другой клуб, чтобы частично компенсировать 100-миллионный трансфер игрока из мадридского "Реала" в 2018 году.

#SerieA ????????



❌ La Juve planea no planteará la renovación a Cristiano y ponerle en el mercado este verano



???? Los 31 millones anuales que percibe son una carga que las arcas bianconeras https://t.co/hWeddRZBRe— Diario SPORT (@sport) November 8, 2020

В текущем сезоне Роналду забил шесть мячей в пяти матчах за "Ювентус", пропустив несколько игр из-за заболевания коронавирусом.

Пятикратный обладатель приза "Золотой мяч" выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого Криштиану играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".