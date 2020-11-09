В соцсетях набирает популярность появился хэштег #ЯМыДзюба в поддержку лидера сборной России по футболу и питерского "Зенита" Артема Дзюбы, угодившего в минувшие выходные в эпицентр грандиозного скандала. В соцсети попало видео, на котором отечественный футбольный идол последних лет был запечатлен в процессе самоудовлетворения.

Одним из первых на скандал отреагировал главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов. Он исключил нападающего из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, для того чтобы оградить футболиста и всю команду от лишнего негатива. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не вывел форварда из состава, но отдал капитанскую повязку Деяну Ловрену.

Сам футболист выступил с обращением к болельщикам, в котором заявил, что ответственность за ситуацию с резонансным видео, попавшим в публичный доступ, несет только он сам.

В поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса.

Фраза "Я/Мы", где "Я" и "Мы" переплелись между собой, возникла в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в незаконном производстве или сбыте наркотиков. Вскоре она стала универсальным символом единения, а потом и мемом.

К акции в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1". Лозунг "Я/Мы Дзюба" появился на интерактивном полу под ногами ведущих шоу - Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

Еще дальше пошел первый чемпион UFC из России Олег Тактаров, которое цитирует портал Sport24. Он призвал "Зенит" и сборную России перед матчем "встать в рядочек" и устроить акцию в поддержку опального лидера в стиле популярного нынче массового коленопреклонения.

"Это может случиться с каждым. Я предлагаю сборной и всем друзьям по команде вместе с запасными встать в рядочек и под**чить. А что? Был один, сейчас вас много. И все рассеется, все забудется. Со всеми бывает", - заявил Тактаров в своем видеообращении.