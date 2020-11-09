Вратарь Игорь Акинфеев установил рекорд России по числу отраженных пенальти

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионата России по футболу по количеству отраженных пенальти.

В воскресном матче 14-го тура Премьер-лиги (РПЛ) в Москве против "Ростова" (2:0) капитан армейцев справился с ударом с 11-метровой отметки в исполнении бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, отведя угрозу своей знаменитой ногой.

Напомним, что чудотворная "нога Бога" Акинфеева стала одним из ярчайших мемов ЧМ-2018. После матча с испанцами благодарные болельщики воспели ее в стихах и коллажах, а также разглядели на 100-рублевой банкноте.

Игорь вышел на чистое первое место по отраженным пенальти - 15. На втором месте находится Роман Березовский (14), далее следуют Сергей Рыжиков и Александр Беленов (по 11).

При этом 34-летний Акинфеев обогнал Березовского по числу нереализованных 11-метровых ударов в его ворота - 19 нереализованных пенальти против 18 у Романа.

Добавим, что в середине октября обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313.