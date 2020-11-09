Пресс-служба Правительства России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу отечественных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры

Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу отечественных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры. Списки выезжающих будет утверждать ФСБ.

"Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Решение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, но с августа авиасообщение начало постепенно возобновляться.

К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

Иностранным спортсменам и тренерам правительство разрешило вернуться в страну в мае, тогда для них были отменены ограничения на въезд. В августе вернули возможность приезжать по рабочей или гуманитарной визе.