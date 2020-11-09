АГН Москва / Сергей Киселев Российский футбольный союз (РФС) до конца календарного года отстранил от судейства на матчах Премьер-лиги арбитров Владислава Безбородова и Михаила Вилкова за допущенные в последних матчах ошибки

АГН Москва / Сергей Киселев

Российский футбольный союз (РФС) до конца календарного года отстранил от судейства на матчах Премьер-лиги арбитров Владислава Безбородова и Михаила Вилкова за допущенные в последних матчах ошибки.

Как сообщил ТАСС председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочными целый ряд действий Вилкова в матче 11-го тура РПЛ "Краснодар" - "Рубин" (3:1).

Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста "Рубина", сказав, что причиной остановки игры в моменте с футболистом казанцев Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной "Рубина".

Безбородов в матче 12-го тура "Краснодар" - "Спартак" (1:3) допустил две ошибки в пользу красно-белых, повлиявшие на исход встречи. После этой игры "Краснодар" пожаловался на предвзятое судейство в пользу москвичей.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Хачатурянц добавил, что судью Кирилла Левникова, обслуживавшего на этом матче cистему видеопомощи арбитрам (VAR), "наказали, но в меньшей степени".

Ранее ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в вопросе по засчитанному первому голу спартаковцев и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо. Судья на VAR Левников в первом случае должен был подсказать Безбородову, а во втором он вмешаться в ситуацию не мог.

Напомним, что на старте сезона "Спартак" грозился сняться с чемпионата России из-за предвзятого судейства в пользу его соперников, однако позднее владелец красно-белых Леонид Федун отказался от демарша, получив гарантии того, что ситуация будет исправлена.