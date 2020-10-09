Футбольные матчи группового этапа Лиги чемпионов на территории Испании пройдут без зрителей.

УЕФA 1 октября разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков, отметив, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти.

По информации газеты Marca, правительство Испании направило в УЕФА письмо, в котором сообщило, что исключает появление болельщиков на стадионах страны до конца 2020 года.

В Лиге чемпионов выступают испанские "Реал", "Барселона" и "Севилья", которая оказалась в одной группе с "Краснодаром", и "Атлетико", играющий с московским "Локомотивом". В Лиге Европы Испанию представляют "Гранада", "Реал Сосьедад" и "Вильярреал".

???????????? Ni 30%, ni nada: el Gobierno escribe a la UEFA para evitar el pûblico en los estadios ???? https://t.co/RMszCfFPcY Informa @sergiofmarca— MARCA (@marca) October 9, 2020

Игры группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с 20 октября по 10 декабря. "Локомотив" сыграет с "Атлетико" дома 3 ноября и в гостях 25 ноября. "Краснодар" встретится с "Севильей" в гостях 4 ноября и дома 24 ноября.