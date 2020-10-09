Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев считает, что французскому защитнику "Спартака" Самуэлю Жиго следует получить российское гражданство. В четверг сборная России уступила команде Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2.

"Федор Кудряшов и Илья Кутепов в этом матче сыграли слабо, - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу". - А Жиго и Георгий Джикия уже составляют сыгранную связку в "Спартаке". Сейчас весь футбольным мир идет по пути натурализации. Нам нужно идти в ногу со временем и думать о результате. Защитники "красно-белых" могут составить крепкий дуэт в сборной России и усилить нашу команду".

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. В активе 26-летнего защитника девять матчей и один забитый мяч в чемпионате России нынешнего сезона. Самуэль Жиго никогда не привлекался в национальную сборную Франции по футболу.