Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и пилот команды "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон не поддерживает планы строительства новой трассы в Рио-де-Жанейро.

Ранее руководство "Формулы-1" договорилось о переносе Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро. Гонку планируют проводить на новом автодроме, строительство которого требует вырубки большого массива леса.

Последнее обстоятельство привлекло внимание активистов, считающих, что это приведет к уничтожению последней лесной зоны, оставшейся в пределах мегаполиса.

"Считаю, что миру не нужен новый автодром, - приводит слова британца The Race. - Я не знаю всех деталей строительства, но я слышал, что это потенциально может стать самой экологичной трассой, но самое экологичное, что вы можете сделать, - не вырубать деревья".

"Повторюсь, я не знаком со всеми подробностями, но это не то, что я бы стал поддерживать", - добавил заключил лидер текущего чемпионата "Формулы-1".

The new Rio de Janeiro #F1 race project is "not something that I personally support", says world champion Lewis Hamilton.



"I heard that it's potentially going to be a sustainable race but the most sustainable thing you can do is not tear down any trees."https://t.co/i691DD4o9y— The Race (@wearetherace) October 8, 2020

Прежде бразильский этап Гран-при проходил на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.