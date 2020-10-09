Олимпийская чемпионка 2008 года по баскетболу в составе сборной США Кэппи Пондекстер была арестована полицией Лос-Анджелеса по подозрению в нанесении побоев
 
Олимпийская чемпионка 2008 года по баскетболу в составе сборной США Кэппи Пондекстер была арестована полицией Лос-Анджелеса по подозрению в нанесении побоев
Lorie Shaull / wikimedia.org

Олимпийская чемпионка 2008 года по баскетболу в составе сборной США Кэппи Пондекстер была арестована полицией Лос-Анджелеса по подозрению в нанесении побоев. Арест 37-летней спортсменки произвели на основании жалобы частного лица.

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В настоящее время правоохранительные органы не располагает подробной информацией о случившемся. Вскоре бывшая баскетболистка была освобождена под подписку о невыезде, ей не пришлось вносить залог.

Ранее профсоюз женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в своем микроблоге в Twitter сообщил, что Пондекстер, завершившая карьеру в 2019 году, пропала без вести.

Пондекстер является двукратной чемпионкой WNBA и восьмикратной участницей Матча всех звезд WNBA, в 2007 году она была признана самым ценным игроком (MVP) финала.

В составе сборной США Кэппи выиграла золото Олимпиады в Пекине. С 2008 по 2012 год Пондекстер выступала за екатеринбургский УГМК, вместе с которым стала двукратной чемпионкой России.