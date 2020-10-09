Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи". Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с "Ак Барсом" (2:3, по буллитам). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера "СКА-1946" Льва Бердичевского. 7 октября в игре с "Металлургом" (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

После дебютной встречи 39-летний специалист пообщался с журналистами, что не осталось без внимания известного футбольного комментатора Василия Уткина, который деликатно обратил внимание на умственные способности говорящего.

Все же говорить такое во всеуслышание может только самшитово глупый человек. pic.twitter.com/R3ckwfuslM— Василий Уткин ???????? (@radioutkin) September 28, 2020

Главным наставником СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.