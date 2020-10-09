Роман Ротенберг
 
Роман Ротенберг
ХК СКА / YouTubt

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи". Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с "Ак Барсом" (2:3, по буллитам). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера "СКА-1946" Льва Бердичевского. 7 октября в игре с "Металлургом" (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

После дебютной встречи 39-летний специалист пообщался с журналистами, что не осталось без внимания известного футбольного комментатора Василия Уткина, который деликатно обратил внимание на умственные способности говорящего.

Главным наставником СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.