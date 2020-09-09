Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоятся 12-13 сентября в московском дворце спорта "Мегаспорт". Алина решила сосредоточиться на карьере телеведущей.

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", - цитирует заявление Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Позже появилась информация о том, что 18-летняя спортсменка может пропустить и этапы Кубка России. Президент ФФКР Александр Горшков подтвердил, что о выступлении Загитовой на Кубке России речь пока не идет.

Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, незадолго до чемпионата страны, однако позже возобновила активные тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Недавно фигуристка поступила на дневное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы и стала ведущей "Ледникового периода".