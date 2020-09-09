Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун опроверг инсайдерскую информации о переходе новичка красно-белых Александра Кокорина в итальянскую "Рому".

"Нет никаких шансов. Это пока все бла-бла-бла ", - ответил Федун на вопрос корреспондента "Спорт-Экспресса" о вероятности сделки с "Ромой".

Накануне ведущие итальянские журналисты распространили информацию о готовящемся переходе 29-летнего россиянина в римский клуб, который запросил информацию о футболисте и готов выложить за него около шести миллионов евро.

Также отмечалось, что сумма трансфера Кокорина полностью устраивает руководство "Спартака", а в контракте игрока есть опция о выкупе за небольшие деньги в случае предложения из Европы.

Напомним, что Кокорин присоединился к красно-белым этим летом в статусе свободного агента из-за травмы еще не дебютировал в новой команде. Нападающий готовится к воскресному матчу 7-го тура Премьер-лиги против столичного ЦСКА в общей группе.