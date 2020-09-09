Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков рассматривается в числе претендентов на пост главного тренера футбольного клуба "Томь", ставшего вакантным 7 сентября после расторжения контракта с Василием Баскаковым.

Соответствующее предложение Кержакову, который в настоящее время возглавляет юношескую сборную России до 18 лет, сделал губернатор Томской области и президент футбольного клуба Сергей Жвачкин.

Томская команда выступает во втором по силе дивизионе страны - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

"Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта - стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей "Томи", - цитирует Жвачкина портал администрации Томской области.

Уточняется, что губернатор уже обсудил вопрос кандидатуры главного тренера клуба с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым, руководителем компании "Газпром нефть", которая является генеральным спонсором ФК "Томь".

Среди возможных преемников Баскакова, проработавшего в томском клубе 16 лет, также фигурируют Сергей Передня, Игорь Колыванов, Юрий Красножан и Сергей Жуков.

37-летний Александр Кержаков, который является лучшим бомбардиром в истории сборной России, завершил карьеру игрока в 2017 году. В марте 2018 года он был назначен старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).