В Калгари матчи раунда плей-офф чемпионата мира по керлингу среди мужских сборных отложены на неопределенный срок из-за двух выявленных случаев заражения коронавирусом

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В Калгари матчи раунда плей-офф чемпионата мира по керлингу среди мужских сборных отложены на неопределенный срок из-за двух выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт Всемирной федерации керлинга.

"Все команды плей-офф пройдут тестирование в субботу утром. Пока результаты не станут ясными и не будет известно, что игроки в безопасности, дальнейшие игры проводиться не будут", - говорится в сообщении.

В плей-офф чемпионата мира участвуют команды Швеции, России, США, Швейцарии, Канады и Шотландии. Россияне и шведы напрямую вышли в полуфинал , шотландцы в стыковом матче за право сыграть на этой стадии турнира обыграли канадцев. В другой стыковой игре встретятся сборные Швейцарии и США, матч должен был начаться 10 апреля в 18:00 мск.

Полуфинальные встречи планировалось провести в ночь на 11 апреля по московскому времени, финал турнира - вечером того же дня.

World Men's Curling Championship play-off games on hold due to positive COVID-19 testshttps://t.co/4c0CLMSosd — World Curling (@worldcurling) April 10, 2021

Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.