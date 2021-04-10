Футболисты "Уфы" на своем поле разгромили со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура чемпионата России, который стал первым для нового главного тренера уфимцев 37-летнего Алексея Стукалова

FC UFA (Russia) / YouTube

Футболисты "Уфы" на своем поле разгромили со счетом 3:0 грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура чемпионата России, который стал первым для нового главного тренера уфимцев 37-летнего Алексея Стукалова.

У победителей отличились Филип Мрзляк (13') и Неманья Милетич (54'), а еще один мяч в свои ворота отправил игрок "Ахмата" Анхель Вилькер (36').

"Три очка - главная мотивация, - приводит слова Стукалова официальный сайт клуба. - Нам нужна была победа, как воздух. Сами понимаете, где мы находимся, борьба только впереди. Эта победа пока ничего не решила".

Отметим, что 7 апреля команды встречались в четвертьфинальном матче Кубка России, тогда домашнюю победу одержал "Ахмат" (1:0).

"Уфа" (17 очков) прервала семиматчевую безвыигрышную серию и переместилась на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства страны, поднявшись из зоны вылета, "Ахмат" (32) занимает 11-е место.